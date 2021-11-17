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Dünya Ermenistan Rusya'dan yardım dileniyor
Dünya

Ermenistan Rusya'dan yardım dileniyor

Rus haber ajansları, Erivan yönetiminin 1997'deki anlaşmanın uygulanıp Ermenistan'ın savunulması için yardım istendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:53:00 -
Ermenistan Rusya'dan yardım dileniyor

Dağlık Karabağ'da son haftalarda sıklıkla Azerbaycan cephe hatlarına saldırı düzenleyen ve ateşkesi ihlal eden Ermenistan, bugün Rusya'dan resmen yardım istedi.

Rus Tass haber ajansı, Erivan'dan gelen yardım talebinin 1997'de imzalanan savunma anlaşmasına dayandırıldığını bildiriyor.

27 Eylül 2020'de başlayan İkinci Dağlık Karabağ savaşında hezimet yaşayan ve 44 günde sahadan silinen Ermenistan, işgal ettiği toprakların büyük bölümünü kaybetmişti.

Aylarca istifası istenen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün Savunma Bakanı'nı görevden almıştı. Paşinyan, Arshak Karapetyan'ı koltuğundan eden söz konusu kararı Azerbaycan askerlerinin sınır ihlali yaptığını gerekçe göstererek aldı.

Azerbaycan: Saldırı düzenleyen Ermeni askerler gözaltında

Azerbaycan, bugün Dağlık Karabağ ve Kelbecer'deki sınır hattında Ermenistan birliklerinin saldırı düzenlediğini duyurdu. Resmi açıklamaya göre, iki askerin yaralandığı mevzi saldırısını gerçekleştiren Ermenistan askerleri gözaltına alındı.

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