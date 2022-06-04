Ermenistan polisinden hükümet karşıtı gösterilere sert müdahale

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Mayıs ayı başından beri protestolar sürüyordü. Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesininin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile müzakere başlatılması yönünde politika sürdürüyordu. Paşinyan'ın kararlarına tepki gösteren muhalefet üyeleri, akşam saatlerinde Erivan'daki Fransız Meydanı'nda toplandı.

Gözaltılar yapıldı

Yürüyüş sırasında Paşinyan karşıtı sloganlar atan göstericilere yürüyüş esnasında herhangi bir polis müdahalesi olmadı. Ancak kalabalığın hükümet binasına yaklaşmasıyla polisler harekete geçti. Etten duvar örerek protestocuların geçişini engelleyen polis memurları başarılı olamayınca, sert müdahaleye başladılar. Göstericileri coplayarak uzaklaştırmaya çalışan polisler, bazı kişileri yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Polisin hükümet binasına gelişlerini engellediği göstericilerin bir kısmı Paşinyan'ın hükümet binasının hemen yakınında bulunan konutuna doğru yürümeye başladı. Göstericiler sloganlarla Paşinyan'ın istifasını istedi. Seslerini duyurmaya çalışan grup burada da polis tarafından sert müdahaleye maruz kaldı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 39'u polis toplam 60 kişi hastanelere kaldırıldı. 10 kişi taburcu edilirken, yaralı 50 kişinin tedavilerine devam edildiği bildirildi. Ermenistan basını geç saatlere kadar devam eden gösterilerde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını aktarırken, Ermenistan İçişleri Bakanlığı gözaltı sayısına yönelik açıklama yapmadı.