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Aktüel Ermenistan ordusunun saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi
Aktüel

Ermenistan ordusunun saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:20:30 -
Ermenistan ordusunun saldırılarında 2 Azerbaycanlı sivil daha yaşamını yitirdi

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter iline gerçekleştirdiği top atışları nedeniyle 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerin akşam saatlerinde Terter ilinin Şıharh kasabasına top atışı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda kardeş olan 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Ermenistan ordusunun top atışı sonucu Terter kent merkezinde bu sabah 1 sivil hayatını kaybetmişti. Dün de Naftalan ilinde bir eve top mermisi isabet etmesi nedeniyle aynı aileden aralarında ortaokul öğrencilerinin de bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti.


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