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Ermenistan ordusundan Azerbaycan askerlerine saldırı!
Dünya Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı
Dünya

Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:20:00 -
Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı

Bakanlığın açıklamasında, omzundan yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten, Ermenistan'ın sorumlu olduğu belirtilen açıklamada; Ermenistan'a, provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı.

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