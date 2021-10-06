Azerbaycan Hava Yolları, Bakü-Nahçıvan-Bakü uçak seferlerinde Ermenistan hava sahasının kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Azerbaycan Hava Yolları'ndan (AZAL) yapılan açıklamaya göre, Nahçıvan'a yapılan uçuş bugün Ermenistan hava sahası kullanılarak gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın bu adımla bölgede tüm ulaşım hatlarının açılmasında kararlı olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, ülkenin tüm sınır devletlerinin çıkarlarını karşılamakta olduğu kaydedildi.

Azerbaycan, daha önce Karabağ sorunu nedeniyle Ermenistan hava sahasını kullanmıyordu.

Zaferden rahatsız olan İran

Dağlık Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'a el altından yardımlarda bulunan İran, Azerbaycan'ın tarihi zaferinden rahatsız olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise İran, provokasyon amaçlı Azerbaycan sınır hattında tatbikatlara imza atmıştı. Tüm bunları Ermenistan için yapan İran, son gelişmelerin ardından tam anlamıyla komik duruma düştü.

İranlı eski diplomat İranlı yetkilileri eleştirdi

Anadolu Ajansı’ndan Oğuz Akkar’ın aktardığına göre, İran'ın eski Bakü Büyükelçisi Avşar Süleymani ise söz konusu gelişmeyi “Azerbaycan’a hava sahamızı kapadık. Ermenistan açtı. Aynı Ermenistan kara sahasını da Azerbaycan’a açacak. Havanda su dövmeyin. Rusya da bu projeye onay verdi” dedi. Söz konusu gelişme birçok kişi tarafından 'Ermenistan, İran'ı sattı. İran yine akılalmaz politikaları sonrası geri adım atmak durumunda kalacak' şeklinde yorumlar yapıldı.