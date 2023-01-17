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Dünya Ermenistan'dan MRSAM atağı!
Dünya

Ermenistan'dan MRSAM atağı!

Ermenistan yönetimi, Hindistan'dan Hindistan-İsrail ortak üretimi, orta menzilli hava savunma füze sistemi MRSAM satın almayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 07:18:00 - 2023-01-17 08:26:41
Ermenistan'dan MRSAM atağı!

Hindistan'daki savunma sanayi haber sitesi Indian Defence Research Wing'de yer alan bilgilere göre, Erivan yönetimi, hava savunma sistemini güçlendirmek amacıyla envanterindeki sistemlerini yenilemek istiyor.

Hindistan yönetimi, Ermenistan'a, İsrail'le ortak üretimi olan 70 kilometrelik orta menzilli MRSAM sisteminin yanında, tek başına ürettiği Akash hava savunma füze sistemlerini de teklif etti. Sistemler, karadan havaya atılan füzelere sahip.

Haberde yer alan analizde, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın elinde bulunan İsrail yapımı Barak-8 hava savunma sistemine karşı denge arayışında olduğu belirtildi.

Söz konusu haber, Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress tarafından da alıntılandı.

İsrail basınına göre, Hindistan ve İsrail'in 2019'da imzaladığı anlaşma çerçevesinde MRSAM hava savunma sistemi için İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi ile Hindistan'daki Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü işbirliği yapmış ve 2021 başında sistemin ilk denemesi gerçekleştirilmişti.

Ermenistan, Eylül 2022'de yaklaşık 250 milyon dolar değerinde Hindistan yapımı Pinaka çok namlulu roket sistemi (MLRS), anti tank füzeleri ve sistemde kullanılacak diğer mühimmatı sipariş ederek bu silahın ilk yabancı müşterisi olmuştu.

Bunun yanında çeşitli savunma kaynaklarında, Ermenistan'ın envanterindeki mevcut Su-30SM savaş uçaklarını Hindistan'ın desteğiyle modernize etmeyi planladığı belirtilmiş ancak Erivan yönetimi bu konuda açıklama yapmamıştı.

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