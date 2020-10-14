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Gündem Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti
Gündem

Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Daha önce birçok skandal çıkışıyla gündeme gelen "FETÖ gelini" yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:00:00 - 2020-10-14 12:02:30
Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında devamlı yükselen Dağlık Karabağ geriliminde sanatçılar ve yazarlar da taraflarını belirliyor.

Kendilerini uluslararası hak savunucusu olarak lanse eden bazı yazarların da uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait topraklarda insanlık suçu işleyen işgalci Ermenistan'ı desteklediği görüldü.

Azerbaycan tarafından oldukça bilinen ve geniş bir okur kitlesine sahip olan Elif Şafak, Twitter hesabından Ermenistan'ı destekleyen bir paylaşım yaptı.

Şehirdeki tüm kitapçılarda kitapları satılan ünlü Türk yazar Elif Şafak, Şuşa kilisesinde çekilen Ermeni şarkıcı Simon Magakyan'ın performansını paylaştı.

HDP'ye verdiği destekle bilinen Elif Şafak'ın kitaplarının, Azerbaycan'daki çoğu kitapçıda satışlarının durdurulduğu da öğrenildi.

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