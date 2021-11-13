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Dünya Ermenistan ateşle oynuyor! Azerbaycan az önce duyurdu
Dünya

Ermenistan ateşle oynuyor! Azerbaycan az önce duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesin Ermeni Ordusu tarafından yeniden ihlal edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:36:00 -
Ermenistan ateşle oynuyor! Azerbaycan az önce duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, öğle saatlerinden başlayarak Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden keskin nişancı tüfeği ve el bombası fırlatıcı dahil farklı kalibreli silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, çatışmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

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