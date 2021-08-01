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Dünya Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine hain saldırı!
Dünya

Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine hain saldırı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 10:24:00 -
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine hain saldırı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.45 sularında ateş açıldığı bildirildi.

Azerbaycan mevzilerinden karşılık

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

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Yorumlar

Alï

Azeri gardaslarimizi Moskof koridorla ikiye böldü. Serfsizleri inkerinde bogun birkesiverin.Buyuk Azerbaycan olsun bitsin
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Berat

Sınır bölgelerine keskin nişancıları yerleştirin. Ve CIV CIV CIV. Yoksa cik cik lemeyin. Ermeninin ne adi kudurmuş itler sürüsü olduğunu unutmayın
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