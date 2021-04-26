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Gündem Ermenisever T24, gurme Vedat Milor polemiği
Gündem

Ermenisever T24, gurme Vedat Milor polemiği

Yalan haberleriyle meşhur T24 ile gurme Vedat Milor arasında "espri" polemiği yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 13:29:00 -
Ermenisever T24, gurme Vedat Milor polemiği

Ermeni soykırımı meselesinde Türkiye karşıtlarının sözcüsü olan T24 yine yaptığı bir haberle gündem oldu.

Ünlü gurme Vedat Milor'un kaleme aldığı bir yazıyı haberleştiren leş site, espri amacıyla yazılan satırları ciddi bir şekilde aktardı.

Vedat Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu habere tepki gösterdi. Milor, "Köşe yazımda şaka olduğunu belirttiğim kısmı ciddi söylemişim gibi haber metnine koyup yüzeysel bir haber yapmak... Amaç insanların bana küfür etmesini sağlamak ise tebrik ederim, bu konuda gayet başarılısınız." ifadelerini kullandı. 

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