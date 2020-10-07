Ermenilerin korkulu rüyası Hüseynov, cepheden seslendi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Ermenilerle savaşta cephede yer aldığını duyuran İbad Hüseynov, yeniakit.com.tr aracılığıyla önemli mesajlar verdi.

Hüseynov, Ermeni işgali altındaki toprakların yakın bir zamanda yeniden alınacağını belirtek, "İnşallah yakın bir zamanda Türkiye ve Azerbaycan bayraklarımızı Karabağ'da dalgalandıracağız." dedi.

İbad Hüseynov, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin birçok yerinden arkadaşlarımız arayıp sordu. Ben de cephede çatışmalardayım. Başkomutanımız İlham Aliyev'in emri ile Ermenilerle savaşmaya başladık. Kahraman askerlerimiz düşmanı Karabağ'dan temizleye temizleye ilerliyor. Buradan Türk milletine selamlarımı iletiyorum. Var olsun Türkiyemiz, var olsun Türk dünyası."

İbad Hüseynov kimdir?

Azerbaycanlı komutan İbad Hüseynov, 12 Haziran 1993 tarihinde Ermeni komutan Monte Melkonyan'ı Karabağ Savaşı esnasında karşılıklı dövüşte yenerek öldürdü. Azerbaycan'da kahraman ilan edilen Hüseynov, ülkesi tarafından 'Bayrak Madalyası' ile ödüllendirildi.