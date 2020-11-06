Ermenilerin işgal altında tuttukları köyün camisinde domuz besledikleri ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermeniler tarafından işgal edilen Gubadli'nin Memer köyünün cami ve diğer dini yapılarını domuz ahırına dönüştürdüğünü açıkladı.

Hacıyev Twitter hesabında 30 Ekim'de Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtulan Gubadlı ilçesine bağlı Memer köyünün görüntülerini paylaştı.

18. yüzyılda inşa edilen caminin bu duruma Ermeni vandalizminin bir işareti olarak geldiğini belirten Hacıyev, UNESCO, İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı bu barbarca eylemleri şiddetle kınamaya çağırdı.

İşgal altında tuttukları Zangilan şehrinin camisinde de Ermenilerin domuz beslediğini gösteren görüntüler kaydedildi.