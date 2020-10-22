Ermenilerin asker kaybı 7 bini aştı

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Açıklamada; Cebrail ve Gubadlı istikametinde Ermeni ordusuna bağlı 18. motorize tümenin ağır kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi. Ayrıca Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzileri ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği de aktarıldı. Ermenistan ordusu 6’ncı ve 7’nci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.



Tabur komutanı da kaçtı



Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556. alay taburunun imha edildiği bildirdi. Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan’ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi.



Hasyanelerde yerde tedavi



Çatışmaların başladığı 27 Eylül’den buna asker ve milis kaybı 7 bini aşan Ermenilerin binlerce askeri de yaralı. Ermeni basınına düşen görüntülerde hastanelerin dolduğu ve çoğu askerin koridorlarda tedavi edildiği görüldü. Sadece Azerbaycan’ın elindeki ölü Ermeni asker sayısı 800’ü aştı.



PKK’lılar safta kullanılıyor



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise, Ermenistan’ın PKK’lı teröristleri en ön safta kullandığını söyledi.

Azerbaycan ganimet zengini oldu

İşgalci Ermenistan’a ait yüzlerce silah ve mühimmatı imha eden Azerbaycan, hem ilerliyor hem de ganimetlerine yenilerini ekliyor. Cumhurbaşkanı Aliyev, çatışmalar başladığından beri Ermenistan ordusuna ait 4 adet S-300 füze sistemini imha ettiğini belirtirken, ayrıca 241 tank, 50 zırhlı araç, 198 top, 40 uçaksavar sistemi, 10 insansız hava aracı, 2 Yars füze sistemi gibi yüzlerce silahın yok edildiğini söyledi. Ayrıca çalışır durumda 39 tank, 24 zırhlı araç, 102 kamyon, onlarca topçu bataryası ve binlerce mühimmat ele geçirildi.