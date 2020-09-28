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Dünya Ermenileri kışkırtan Ruslar ateşkes istedi
Dünya

Ermenileri kışkırtan Ruslar ateşkes istedi

Dağlık Karabağ’daki cephe hattnda gerilimin yeniden tırmanmasını Ermenileri kışkırtarak ve silah vererek sağlayan Ruslar, Azerbaycan Ordusunun ilerleyişiyle ateşkes çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:34:00 -
Ermenileri kışkırtan Ruslar ateşkes istedi

Sabah saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan’a derhal ateşe son vermeleri yönünde çağrı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Her iki taraf da, cephe hattı boyunca yoğun ateş açmış durumda. Kayıplar olduğuna dair bilgiler geliyor” denirken iki tarafa da müzakerelere başlama çağrısı yapıldı.

ABD de “son verin” dedi

Dışişleri Bakanı Lavrov da, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla görüşüp, ateşkesin hızlı şekilde sağlanmasını istedi. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı da, Ermenistan ve Azerbaycan’a, Dağlık Karabağ’da çıkan çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu.

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