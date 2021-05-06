Ermeniler'den Türkiye'ye çirkin iftira

Münübe Yılmaz

Ermenistan’ın “Armenpress” devlet ajansında yayımlanan makalede Azerbaycan’ın Türkiye’yi örnek alarak sistemli bir şekilde Ermeni mirasını yok etmeye çalıştığı iddia edildi. “1915’ten yüzyıl sonra: Ermeni halkı yine kültürel Soykırımla karşı karşıya” başlıklı makalede sözde Ermeni Soykırımı’ndan sonra Türkiye’nin başlattığı ve Azerbaycan’nın da takip ettiği kültürel ve tarihi mirasa karşı uygulanan politikalar ele alındı. Türkiye’nin Ermenilerden kalan mirası sistemli olarak yok etmeye başladığını iddia eden makalede, farklı kültürlerin mirasına duyduğu saygı ile tanınan Osmanlı İmparatorluğu’na da çirkin iftiralar yer aldı. Makale, Türkiye’nin sistemli olarak uyguladığı politika ile Ermeni kiliselerinin çoğunu yok ettiğini öne sürerek, Türkiye ile ilgili iftiralarına “Son on yılda Türkiye’deki iktidar bir kaç önemli dini yapıları onarıp azınlıkların kültürel ve dini mirasının en yüksek düzeyde korunduğunu göstermeye çalışıyor. Bunun en iyi örneği, Van’ın Akhtamar adasındaki Sürp Hac Ermeni kilisesidir. Siyasi ve propaganda amaçlarıyla kullanılan kilisenin onarımının temel hedeflerinden biri ise, binlerce Ermeni kiliselerin yıkılmasının örtbas edilmesidir.” ifadeleri ile devam etti. Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği desteği hazmedemeyen Ermeni ajans, 2020 yılı sonbaharında Azerbaycan’ın Türkiye’nin desteğiyle Artsakh’a karşı başlattığı savaş sonucunda aldığı topraklarda Ermeni kültürel ve tarihi mirasını yok ettiğini ileri sürdü. Azerbaycan’ın, 1915 sözde Ermeni Soykırımı’nın ardından Türkiye’nin uyguladığı yıkıcı politikayı örnek alarak devam ettirmesinden endişe duyduklarını aktaran Ermeni haber ajansı, “Azerbaycan, teşvik ettiği bu politika konusunda Türkiye’yi sanki geride bırakmaya çalışarak, Türkiye’nin yüz yılda yaptığını daha kısa bir sürede tamamlamak istiyor” ifadelerinde bulundu.