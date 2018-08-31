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Ermenilerden Cumartesi annelerine flaş destek

Ermeni diasporasının Türkiye uzantısı Agos gazetesi, HDP'lilerin provokasyonları sonrası müdahale edilen "Cumartesi Anneleri Oturumu"na destek çıktı, devletin "acılı annelere" zulmettiği imajı oluşturmaya çalıştı.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:52
Ermenilerden Cumartesi annelerine flaş destek

"Cumartesi Anneleri" geçtiğimiz hafta 700. oturumlarını gerçekleştirdi. Oturuma HDP'lilerin provokasyonları damga vurdu. HDP'li Garo Paylan ve Ahmet Şık, devletin polislerine saldırdı, eylemi siyasi şova döktü. Yaşanan gerilimin ardından polis oturuma müdahale etti, bazı kişileri gözaltına aldı. Olayın ardından Ermeni lobisi devreye girdi. Ermeni Agos gazetesi, Cumartesi Annelerine destek verdi. 

"CUMARTESİ ANNELERİNE DOKUNMAYIN"

Ermeni diasporasının Türkiye uzantısı Agos gazetesi, devletin acılı annelere zulmettiği imajı oluşturmaya çalıştı. "Cumartesi Annelerine dokunmayın" manşeti atan gazete, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözlerine de yer verdi. İşte o manşet:

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 12:52
  1. Diyarbakır
  2. Agos Gazetesi
  3. Ermeni Lobisi
  4. cumartesi anneleri
  5. Garo Paylan

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