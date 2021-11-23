Ermeniler yine hadlerini aştı

Münübe Yılmaz

Ermenilerde, Karabağ savaşında Azerbaycan karşısında tattıkları tarihi bozgunun kuyruk acısı hâlâ devam ediyor… Türkiye’ye son olarak Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı ve Ermenistan-Suriye Dostluk Grubu Başkanı İshkhan Saghatelyan dil uzattı. Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Mohammed Haj Ibrahim ile bir araya gelen Saghatelyan, Türkiye'nin bölgede istikrarı bozmak için elinden geleni yaptığını iddia ederek “Ankara’nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri hiçbir şekilde kabul edilemez” deme hadsizliğinde bulundu. Suriye ile Ermenistan arasındaki işbirliğini önemsediklerine dikkat çekerek iki katil devletin çok iyi anlaştığını gözler önüne seren Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı, “Suriye ile ilişkilerimizi daha da artırmaya yönelik elimizden geleni yapacağız” dedi.

Şıracının şahidi bozacı

Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Mohammed Haj Ibrahim de Ermeni tezlerini papağan gibi tekrarlayarak “Türkiye’nin adımları bölgenin istikrarını bozuyor” görüşünü savundu. Taraflar, Ermenistan-Suriye ortaklığının özel olduğuna vurgu yaparak, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ilan etti.