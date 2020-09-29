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Dünya ‘Ermeniler’ silahlarını bırakıp kaçmaya başladı!
Dünya

‘Ermeniler’ silahlarını bırakıp kaçmaya başladı!

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin Akit'e özel açıklamalarda bulunan Azerbaycanlı Siyasi Analist Asif Narmanlı, kendilerine cepheden ulaşan son bilgilere göre, özellikle önceki akşam yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda, Ermenistan askerlerinin ağır silahlar, tanklar ve zırhlı araçlarını bırakıp kaçmaya başladığının anlaşıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:23:00 - 2020-09-29 11:23:39
‘Ermeniler’ silahlarını bırakıp kaçmaya başladı!

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Ermenistan tarafından sivil yerleşim yerlerine önceki gün başlatılan, sivil kayıplara neden olan saldırılar sonrasında Azerbaycan Ordusu’nca başlatılan karşı saldırıda Ermeni cephesinin çökmeye başladığı haberleri geldi. Akit’e özel açıklamada bulunan Azerbaycanlı Siyasi Analist Asif Narmanlı, kendilerine cepheden ulaşan son bilgilere göre, özellikle önceki akşam yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda, Ermenistan askerlerinin ağır silahlar, tanklar ve zırhlı araçlarını bırakıp kaçmaya başladığının anlaşıldığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un dün sabah Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak harekatın durdurulmasını istediğini hatırlatan Narmanlı, “Ancak görüşmenin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan, işgal altındaki tüm Azerbaycan toprakları kurtarılıncaya kadar harekatın devam edeceği yönündeki açıklama, Macron’un talebinin reddedildiğini ve Azerbaycan’ın kararlılığını göstermiştir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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