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Teknoloji Ermeni-Yunan işbirliği Türksat 5B uydusunun fırlatılmasını engelleme çabasında!
Teknoloji

Ermeni-Yunan işbirliği Türksat 5B uydusunun fırlatılmasını engelleme çabasında!

ABD'deki Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Türksat 5A'dan sonra Türkiye'nin 5B uydusunu da uzaya fırlatacak olan Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i durdurmaya çabasına girişti. Yunan-Ermeni örgütler, ABD Federal Havacılık İdaresi'ne gönderdikleri mektupta, 'uydunun tehlikeli bir askeri uygulama' için kullanılacağı söyleminde bulunarak fırlatmanın gerçekleştirilmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 10:26:00 - 2021-04-15 10:30:26
Ermeni-Yunan işbirliği Türksat 5B uydusunun fırlatılmasını engelleme çabasında!

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında hezimete uğrayan Ermenistan tarafı, Azerbaycan'a verilen destek nedeniyle Türkiye’ye karşı adımlar atmaya devam ediyor.

Türksat 5A'dan sonra 5B için de baskı yapıyorlar

Ermeni lobisi, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermesini gerekçe göstererek Türksat 5A uydusunu fırlatacak olan SpaceX firmasına baskı yapmış, şirketin sahibi Elon Musk’tan anlaşmayı iptal etmesini istemişti.

Türkiye'ye karşı Yunan-Ermeni iş birliği

Hiçbir etkisi olmayan bu girişimin bir benzerini Ermeni lobisi şimdi de yanına Yunan örgütleri de alarak tekrarlıyor.

5A'dan sonra Türksat 5B uydusunu da Haziran'da fırlatması beklenen SpaceX'e Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi bir mektup gönderdi.

Federal Havacılık İdaresi'ne mektup gönderdiler

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Federal Havacılık İdaresi'ne gönderilen mektupta, 'uydunun tehlikeli bir askeri uygulama' için kullanılacağı iddiasında bulunuldu ve fırlatmanın gerçekleştirilmemesi istendi.

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