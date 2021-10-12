Ermeni yanlısı radyonun ağzıyla konuşan Kılıçdaroğlu’na Azerbaycan’dan yalanlama

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun söz konusu iddialarının, 2021 yılının Nisan ayı sonunda, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini bozmaya yönelik Ermenistan yanlısı kara propaganda yayınlarıyla bilinen Özgür Avrupa Radyosu’nun konuyla ilgili yaptığı ve konuşanların isimlerinin verilmediği röportajda dile getirilen iddialarla tıpa tıp aynı olduğu ortaya çıktı.

Aramızı bozamazlar

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına karşılık bir açıklama yapan Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi, TIR’ların gümrük kontrol noktalarından geçişinde menşei hangi ülke olursa olsun ödeme alındığını ve hızlı geçişlerinin engellendiğine ilişkin iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Azerbaycan ve Türkiye kardeş, stratejik ortaktır. İki ülke arasındaki ticaret hacminde mal ve araçlara uygulanan düşük ve yüksek vergi, harç ve diğer ödemeler bu ilişkilere asla zarar vermeyecektir. Bu anlamda konuya siyasi renk verilmesi asla kabul edilemez bir durumdur” denildi.