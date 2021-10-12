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Gündem Ermeni yanlısı radyonun ağzıyla konuşan Kılıçdaroğlu’na Azerbaycan’dan yalanlama
Gündem

Ermeni yanlısı radyonun ağzıyla konuşan Kılıçdaroğlu’na Azerbaycan’dan yalanlama

Birkaç gün önce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Nakliyeciler Sitesi TIR garajında düzenlenen Büyük Nakliyeciler Buluşması’nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan’da yabancı nakliye TIR’larından ekstra para talep edilmezken, Türk TIR’larından 2 bin 500 dolar ekstra para istendiğini iddia ederek, “2 devlet, 1 millet güzel. Bizim TIR’lara neden farklı muamele ediyorsunuz, bunu sormayacak mıyız?” demişti.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 10:56:00 -
Ermeni yanlısı radyonun ağzıyla konuşan Kılıçdaroğlu’na Azerbaycan’dan yalanlama

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun söz konusu iddialarının, 2021 yılının Nisan ayı sonunda, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini bozmaya yönelik Ermenistan yanlısı kara propaganda yayınlarıyla bilinen Özgür Avrupa Radyosu’nun konuyla ilgili yaptığı ve konuşanların isimlerinin verilmediği röportajda dile getirilen iddialarla tıpa tıp aynı olduğu ortaya çıktı.

Aramızı bozamazlar

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına karşılık bir açıklama yapan Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi, TIR’ların gümrük kontrol noktalarından geçişinde menşei hangi ülke olursa olsun ödeme alındığını ve hızlı geçişlerinin engellendiğine ilişkin iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Azerbaycan ve Türkiye kardeş, stratejik ortaktır. İki ülke arasındaki ticaret hacminde mal ve araçlara uygulanan düşük ve yüksek vergi, harç ve diğer ödemeler bu ilişkilere asla zarar vermeyecektir. Bu anlamda konuya siyasi renk verilmesi asla kabul edilemez bir durumdur” denildi.

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Yorumlar

amerikan milliyetcisi kemal nerenden uyduruyon bu kadar yalani, kim soyluyor TURKIYE VE AZERBAYCANA KARDESLIGINE SABOTAJ VE kotuLuk yapmani

.........
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akesar

K.oğlu'nun Ö.A.Radyosunu dinlemesi ve Ermeni tezleri ile aynı konuşması beni şaşırtmadı.
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