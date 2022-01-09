Ermeni Türkologtan paranoyak iddia! Olayların sebebi Türk dünyası haritasıymış

Yeni Akit Ankara

Türkiye'de Pantürkizm politikası veya Türkçe konuşan devletlere ve halklara yönelik örtülü işgal politikasının bir devlet ideolojisi statüsünde olduğunu iddia eden Ruben Melkonyan, “Kazakistan da bu ülkelerden biri ve Türkiye için büyük bir önem taşıyor. Türkiye, Orta Asya devletleri ve Türk halklarının yaşadığı topraklarla ilgili olarak ciddi bir Pan-Türkizm politikası izliyor. Kazakistan'daki bu olayların doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye’nin izine rastlayabiliriz” dedi.

Türkofobik hezeyanlar!

Melkonyan'a göre, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye, Kazakistan da dahil olmak üzere eski Sovyet ülkelerinde kültürel, dini ve ekonomik projeler uyguluyor. Türkofobik hezeyanlarını bir bir sıralayan Ermeni Türkolog Melkonyan, “Bu ülkelerdeki Türk eğitim, ekonomi ve propaganda varlığı ortadadır. Ana hedef, bu ülkelerin toplumlarında Pan-Türkizm ve Türkiye'ye karşı kardeşçe tutumu güçlendirmektir. Ve bu büyüme, Rus karşıtı duyguların büyümesiyle doğru orantılıdır. Başka bir deyişle, toplumdaki Pan-Türkizm havası ne kadar yüksekse, Rus karşıtı propaganda o kadar güçlüdür. İdeoloji şudur: Rus işgalinden kurtulmak, Türk devletlerle birleşmek. Türkiye'nin Kazakistan'daki bu karışıklıklarda - Rusya'dan ayrılma ya da Türk etkisinin güçlenmesinde açık bir çıkarı var” ifadelerini kullandı.

“Pan-Türkizm Ermenistan’ın çıkarlarıyla ilgili bir sorundur”

Kazakistan'daki durumun Ermenistan üzerindeki etkisine de değinen Melkonyan, bunların Ermenistan için de doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi. Melkonyan, “Pan-Türkizm fikri ne kadar genişlerse, Ermenistan'ın etrafındaki her şey o kadar küçülecek. Örneğin, sözde Zangezur Koridoru fikri taraftar kazanacak. Şimdi sadece Türkiye ve Azerbaycan ise, o zaman diğer Türkçe konuşan devletler, örneğin Kazakistan da bu fikre katılacak. Yani bu doğrudan Ermenistan'ın çıkarlarıyla ilgili bir sorundur” diye konuştu.