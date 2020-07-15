  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Ermeni topçu birlikleri neye uğradığını şaşırdı!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait mevzilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda topçu birliğinin yönetildiği merkez havaya uçuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:44:00 -

Azerbaycan-Ermenistan sınırında sıcak temas devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’a ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Açılan ateş sonucunda Azerbaycan’a ait askeri mevzileri ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan Ermenistan'ın saldırı noktası, Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi. Açıklamada ayrıca, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birliğinin komuta merkezinin açılan ateşle imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, hedeflerin vurulmasına yönelik anların görüntüleri internet sitesinden paylaştı.

Öte yandan Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz bölgesinde 13 Temmuz gece saatlerinden itibaren yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı