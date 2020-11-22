Ermeni savaş suçlusu Jonik Tovasyan yakalandı
Ermenistan'ın, "Azerbaycanlılar, yaşlı Ermeni adama işkence ediyor" diyerek kara propaganda yapmaya çalıştığı adamın, Hocalı'da onlarca sivili öldürdüğü için savaş suçlusu olarak aranan Jonik Tovasyan olduğu ortaya çıktı. Tovasyan, 30 yıl sonra Azerbaycan tarafından yakalandı.
Birinci Karabağ Savaşı'nda, Türkçe bildiği için birçok Azerbaycanlının ölümünde rol alan Ermeni milis, yakın takip sonucu 30 yıl sonra yakalandı. Ermenilerin 'Yaşlı kişilere eziyet edildiği' iddiası sonrası yakalanan kişinin birçok kişiyi öldüren savaş suçlusu olduğu duyuruldu.
Ermenistan medyasında Azerbaycanlılar yaşlı bir sivile işkence ediyor propagandası ile yayınlanan videodaki kişi Azerbaycan'ın aradığı savaş suçlularının 45. sırasında yer alan Jonik Tevosyan. Tevosyan, Hocalı katliamına katılmakla suçlanıyor.