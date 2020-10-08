Ermeni ordusunun kayıpları açıklandı

Azerbaycan işgal altındaki Dağlık Karabağ'da topraklarını kurtarmaya devam ederken Ermenistan ordusuna da göz göz açtırmıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, son 24 saatte Dağlık Karabağ cephesinin farklı yönlerinde 10 tank, 6 adet D-20 topu, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi, 30 adet otomobilin imha edildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusunun çok sayıda asker kaybettiği ifade edilen açıklamada, Ermenistan ordusunun 1 ve 7. alaylarına bağlı birliklerden bir grup askerin de kaçarak mevzileri terk ettiği kaydedildi.

Onlarca araç ve asker kaybettiler

Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de imha ettiği askeri teçhizatı açıklamıştı.

Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti.