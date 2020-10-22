Ermeni ordusu, Rus bayraklarına sarıldı

Terör devleti Ermenistan, sivilleri katletmekten ve terör örgütü gibi cepheye cansız manken koymak gibi hamlelerden sonra bu defa Rus bayraklarına sarıldı.

Türk SİHA’larıyla bölgede hakim olan Azerbaycan karşısında Ermenistan, bu sefer de terör örgütü gibi sınır bölgesine Rus bayrakları dikerek, işgal ettiği sınırları korumaya çalışıyor. Ermenistan’ın yaptığı bu hareket, PKK terör örgütünün 2017’de kendini korumak için Afrin’de Türkiye sınırına yakın noktaya Rus bayrakları dikmesini akıllara getirdi. Cepheye gönderecek asker bulmakta güçlük çeken Ermenistan ordusu, SİHA’ları şaşırtabilmek için siperlere cansız manken de yerleştirmişti.