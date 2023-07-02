Ermeni lobisi bastırınca Türk yapımlarını kaldırdılar

Sosyal medya platformlarından peş peşe olumsuz haberler alıyoruz. Önce Elon Musk, Twitter’a kullanım sınırı geldiğini açıkladı. Sonra da Disney Plus, platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Peki böyle bir karar neden alındı. Dijital içerik platformu, Türkiye’den ayrılmaya mı karar verdi yoksa ardında başka bir neden mi gizli?

Beklenmedik karar: Disney Plus neden orijinal Türk yapımlarını kaldırdı?

İlk olarak 2019 sonunda yayın hayatına başlayan Disney Plus, tam bir yıl önce (14 Haziran) Türkiye’ye giriş yaptı. Henüz ne kadar başarılı olduğunu, Netflix ve Amazon Prime gibi rakiplerine kıyasla pazarda kaçıncı sırada olduğunu bilmiyoruz. Fakat dünya genelinde Netflix ile dişe diş rekabet etmeyi başardı.

Türkiye’de de özellikle yeni Star Wars dizi ve filmleri başta olmak üzere orijinal Türk yapımları, Marvel serisi gibi onlarca farklı içeriği barındırdığı için kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Üstelik fiyatı da Netflix’in yarısı civarındaydı.

Kullanıcılar her şeyin yolunda gittiğini düşünürken, Disney Plus ani bir karar aldı ve platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklerin ise akıbeti bilinmiyor.

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ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, konunun hiç tahmin edemeyeceğimiz farklı bir yönü olabileceğini ve resmi yanıt almak için Disney ile iletişime geçtiğini şu sözlerle ifade etti:

“Birkaç gün önce Amerika’daki Ermeni toplulukların tehdit ettiği Disney+, bugün Türkçe içerikleri kaldırmış. Umarım, teknik bir sorundur ve hatalı bir tercih yapmamıştır. Resmi yanıt almak için firma ile irtibata geçtim. Güncel bilgi geldiğinde, anında paylaşacağım.”

Konuyla ilgili Disney Plus’ı tehdit eden topluluk ise Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (The Armenian National Committee of America-ANCA). Bu örgüt tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için Hristiyan başlığı altında 7 farklı etnik gruptan milyonlarca insanı öldürerek soykırım yaptığı söylendi.

Tabii bu paylaşımı yapan kişilerin gerçek olmayan tarihi bilgileri ortaya atarak duygu ve güç sömürüsü yaptığı net bir şekilde görülüyor. Fakat ABD’de lobi faaliyetleri güçlü olduğu için elleri buraya kadar uzanmış olabilir. Şuan için Disney Plus’tan açıklama bekleniyor.

Kaynak: Shift delete