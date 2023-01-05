Ermeni Fatma Yavuz ile İsmail Saymaz birbirine girdi!

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Ermeni Fatma Yavuz ile İsmail Saymaz sosyal medyada birbirine girdi.

İBB'nin hocası Fatma Yavuz, Diyarbakır'da fuhuş yapan bir travestinin saldırıya uğraması üzerine, "Size tek bir LGBT 'nin burnu kanarsa başörtümü yakarım demiştim. Nefret siyasetiniz sonuç verdi, bu nefrete teslim olmayacağız. Tüm basını haber yapmaları için davet ediyorum. Yer: AKP İl Binası karşısı, tarihi bildireceğim. Hepimiz birimiz için!" dedi.

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Fatma Yavuz'a Twitter hesabından cevap verdi. Saymaz, "Fatma hanım, başörtüsü yakmak provokatif bir eylemdir. Sizin bu tavrınız bütün muhalefete yönelik bir suçlamaya dönecektir." diyerek, kendi zihinlerindeki hocasını dostça uyardı.

Yavuz, Saymaz'a, "Hayır, değildir. Son derece demokratik bir eylem ve temel insan hakkının kullanımıdır. Bu şekilde eylemimi etiketleyerek mahkum etmiş oldunuz, bu da sizin meslek hayatınızın utancı olsun" diye sert bir cevap verince ortam bir anda gerildi.

Saymaz, Fatma Yavuz'a daha sert bir tonda cevap verdi: TBMM’de başörtüsü düzenlemesi ele alınacağı hafta “Başörtümü yakacağım” diye tutturmak ucuz bir provokasyondur.

Fatma Yavuz, İsmail Saymaz'a, "Başörtü düzenlemesi adı altında yapılan seçim oyununa tepki gösteriyorum zaten, zamanlama tam isabet bence" dedi.

Aldığı cevaplar karşısında iyice sinirlenen Saymaz, "Gidin kendinizi yakın, daha münasip olur" ifadesini kullandı.

Fatma Yavuz ise, Saymaz'a "Yazıklar olsun" karşılığını verdi.

İsmail Saymaz, sosyal medyada kendisine gelen tepkilerden sonra mesajını geri sildi.