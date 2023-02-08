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Gündem Ermeni Cemaati'nden AFAD'a 2,5 milyon lira bağış
Gündem

Ermeni Cemaati'nden AFAD'a 2,5 milyon lira bağış

Ermeni Cemaati, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere yardım amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 2,5 milyon lira bağışta bulundu. ​​​​​​​

Yeniakit Publisher
2023-02-08 22:27:00 -
Ermeni Cemaati'nden AFAD'a 2,5 milyon lira bağış

Ermeni Cemaati, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere yardım amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 2,5 milyon lira bağışta bulundu. ​​​​​​​

Yapılan bağışla ilgili AA'ya bilgi veren Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Surp Pırgiç Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Surp Pırgiç Hastanesi hesabından 2,5 milyon liralık bağışın AFAD'ın hesabına yatırıldığını söyledi.

Şirinoğlu, yaşanan depremin büyük bir afet olduğunu vurgulayarak, "Şiddeti, etkisi ve yol açtığı tahribat göz önüne alınırsa tarihte eşine az rastlanır bir deprem felaketi bu. Kelimelerin yetersiz kaldığı derin bir acıyla sarsıldık. Göçük altında yaşam mücadelesi veren, enkaz başında yakınlarından iyi bir haber bekleyen tüm kardeşlerimiz için dua ediyorum. Yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Ülke olarak çok zor günler yaşıyoruz. Ancak biz büyük bir devlet, büyük bir milletiz. Bu felaketi metanetle, teenniyle, birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda devletimizin yürüttüğü arama-kurtarma faaliyetlerini destekleyecek, depremden zarar gören kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olacağız. Ülkemize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm." dedi.

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