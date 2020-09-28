Ermeni Başbakan Peşinyan'ı mosmor eden sözler
İngiliz devlet televizyonu BBC'nin sunucusu tarihi gerçekleri Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan'ın yüzüne vurdukça mosmor olmuştu.
Hem Azerbaycan'a saldıran hem de tokadı yedikten sonra ağlayan Ermenistan mağdur rolü oynamaya devam ediyor. İngiliz yayın devi BBC'ye konuk olarak katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan, BBC sunucusu Sackur'un Ermenistan'ın Karabağ'da işgalci olduğunu hatırlatması üzerine Paşinyan, ne söyleyeceğini bilemeden mosmor kesilmişti. O video çatışmalar başlayınca tekrar gündeme geldi.
Peşinyan fena köşeye sıkışmıştı
Başbakan Paşinyan Ermenilerin Dağlık Karabağ'da binlerce yıldır yaşadığını iddia etmesi üzerin sunucu müdahale etmek zorunda kalmıştı. Sackur, Ermenistan'ın binlerce yıllık tarihene geri dünölemeyeceğini, bugünün gerçeklerinden bahsetmek gerektiğini ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Ermenstan Azerbaycan topraklarından çekilmesi bildirisini hatırlattı..
Sunucu, Peşinyan'a Dağlık Karabağ'a barış getiren biri olmadığını da söylemişti.