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Dünya Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi dövdü!
Dünya

Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi dövdü!

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, başkent Erivan'da yer alan bir kafede oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'ı darp etti. Arshakyan'ın neden böyle bir eyleme giriştiği henüz açıklanmazken, görüntüler ülkede tepkilere yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 19:11:00 -
Ermeni Bakan kafede oturan gazeteciyi dövdü!

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan gazeteciyi darp etti.

Başkent Erivan’da yer alan bir kafede bugün saat yerel saat ile 16.00 sularında gerçekleşen olay, işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan’ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan’a bir şeyler sorduğu görüldü.

Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan’ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan’a saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi. Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan’a sosyal medyadan tepki yağdı.

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