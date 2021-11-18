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Dünya Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:27:00 -
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerin dün yerel saatle 17.54'ten 22.52'ye kadar Şemseddin ilinin Çınarlı ve Muğancık köylerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu, Ağbulag, Goşa, Kohanebi ve Esrik Cirdahan köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine farklı kalibre silahlarla ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşı tarafa misillemede bulunduğu kaydedildi.

 

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