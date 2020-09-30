Ermeni askerleri cephede böyle ağladı
Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar aralıksız devam ederken Ermeni askerlerinin cephedeki görüntüleri ortaya çıktı. Azerbaycan ordusunun ateşi altında kalan Ermeni askerler cephede "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladı.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası başlayan çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Azerbaycan'ın başarılı harekatları sonrası ağır darbe alan Ermeni güçleri, PKK'lı teröristlerden yardım istedi. Cephede Azerbaycan ordusunun yoğun ateşi altında kalan Ermeni askerinin ise ağlama görüntüleri ortaya çıktı.
"Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin"
Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı harekat başlatması sonrası yoğun çatışmalar yaşanıyor. Cephedeki Ermeni askerleri ise Azerbaycan ordusunun açtığı ateşlerden kaçmakta güçlük çekiyor. Bazı Ermeni askerleri ise cephede ağlamaya başladı. Bir Ermeni askerinin "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı.