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Dünya Ermeni askerler Azerbaycan askerlerine yalvardı
Dünya

Ermeni askerler Azerbaycan askerlerine yalvardı

Azerbaycan askerleri işgalden kurtarılan Kelbecer ekseninde taşkınlık yapmaya çalışan Ermeni askerlerini sınır karakollarından ellerine Ermeni bayrağı ve direğini vererek çıkartıp kovdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 03:18:00 -

Korkuya kapılan Ermeni askerler, diz çökerek kendilerine bir şey yapılmaması için Azerbaycan askerlerine yalvardı. Azerbaycan askerleri, Ermeni bayrağını sınır karakoluna diken Ermeni askerlerinin ellerine bayrak ve direği verip çıkardı. Korkuya kapılan Ermeni askerler, zarar vermemeleri için diz çökerek Azerbaycan askerlerine yalvardı.

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