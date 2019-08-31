Ermenek’te fener alayı yürüyüşü

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı yürüyüşü yapıldı.

Dün saat 20.00’da Lütfi Elvan Kent Meydanı önünden başlayarak Yassı Kaya mevkisinde son bulan yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe gençlerin büyük ilgi göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yürüyüş sonunda Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu bir konuşma yaptı. Zorlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşında emeği geçen bütün kahramanlarımızı, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, terör nedeniyle şehit olan bütün askerlerimizi ve polislerimizi, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Bayramınız kutlu olsun’’ dedi.

Fener alayı yürüyüşüne Ermenek Kaymakamı Vekili Emrah Uzun, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağrı Basbatan ile Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu ve İlçe Jandarma Komutanı Cem Kara’da katıldı.