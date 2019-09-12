Ermenek’e yeni yollar açılması için çalışmalara başlandı

Antalya’nın dünyaca ünlü Lara sahilini bir uçurumun üzerinden seyreden Ermenek Mahallesi’nde tapu ve mülkiyet sorunu çözen Muratpaşa Belediyesi, mahallede yeni yolların açılması için çalışmalara başladı.

Muratpaşa’nın Aksu ilçesiyle sınırında yer alan ve 7 bine yaklaşan nüfusuyla Ermenek Mahallesi’nde uzun yıllardır devam eden tapu ve mülkiyet sorunlarının büyük oranda çözümünün ardından alt yapı yatırımları da başladı. Dünyaca ünlü Lara sahiline hakim bir konumda bulunan mahallede Muratpaşa Belediyesi, yeni yollar açılması için çalışmalara başladı.

Ermenek Mahallesi’ndeki bu çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağına işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, mahallenin ana ulaşım aksı 10’uncu Sokak’a bağlantı yollarının açılması kapsamında ilk etapta 250 metre uzunluğunda yeni bir sokak için kolları sıvadı. Ekiplerimiz, yeni bağlantı yolunu açmaya başladı. Mahallemizdeki yol açma çalışmalarını gelecek hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık bin 300 ton dolgu malzemesi kullanılacak” diye konuştu.