Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu: Fatih Terim kurt, Bülent Korkmaz kuzu...

Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Erman Toroğlu, A Spor'da müsabakayı yorumladı.



Erman Toroğlu, Donk ve Maicon'un girişinin ardından Bülent Korkmaz'ın savunmaya bir adam daha çekerek ortayı 3'lü yapması gerektiğini ve kalan 5 dakikada maçı bu şekilde bitirebileceğini fakat hata yaptığını söyledi.

"BÜLENT KORKMAZ KUZU, FATİH TERİM KURT"

Bu maçla ilgili tek cümle, Fatih Terim şapkadan tavşan çıkardı. Donk ve Maicon girince dağıldı. Maçın bitimine 5 dakika kaldı. Bülent 3'lü yapacaktı ama 2'ye 2 oynadı. Orada daldı Bülent Korkmaz. Fatih Terim kurt, Bülent Korkmaz kuzu daha. Kurt, kuzuyu parçaladı. Bülent Korkmaz ortaya bir adam alarak bitirecekti maç. Maicon ve Donk girince ortayı 3'lü yapacaktı. Burada hata yaptı. Fatih Terim ise şapkadan tavşan çıkardı.

"ANTALYASPOR ÇOK KAPANDI"

Antalyaspor çok kapandı. Galatasaray'ın uzunu var ama puan almak istiyorsan aradan biraz ileri çıkmak zorundasın.