Kabzımal Erman Toroğlu lastikçiliğe başlayacak! Bakın sebebi ne

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Erman Toroğlu A Spor canlı yayınında, CHP'li Bodrum Belediyesi'ni sert ifadelerle eleştirdi.

"Ben 17-18 senedir Bodrum'da yaşıyorum." diyen Toroğlu, "Yeni araba aldım. Gümüşlük'e gittim. Çukura düştüm. Lastiğim gitti. Arabaya ikinci binişimdi." dedi.

'Lastikçiliğe başlayacağım'

Toroğlu, şöyle devam etti:

Benim gittiğim servise aynı gün üç lastik daha geldi. Yine aynı yolda olmuş. Arkadaşlar, bu işi ya yapın ya da Bodrum Belediyesi'nin gücü yetmiyorsa Muğla Belediyesi'nden yardım alsın.

Beyler çok kulaklarınız çınlıyor söyleyeyim. Ben ticarete atılmayacaktım ama büyük ihtimalle atılabilirim. Bodrum'da lastikçi dükkanı açacağım. Kusura bakmayın. Milletin canı yanıyor. Hadi ben sigortadan aldım. Alamayan ne yapacak? Ayıptır ya...