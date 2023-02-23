Erman Toroğlu'ndan Arda Turan'a olay sözler! Volkan Demirel'i örnek gösterdi

Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olacağı gündeme gelmişti. SABAH Gazetesi yazarı Erman Toroğlu'da Arda'nın Ümit Milli Takım'ın başına geçmesiyle ilgili SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı. Konuyla ilgili sert açıklamalar yapan Toroğlu'nun Arda Turan ve Volkan Demirel ile ilgili sarf ettiği sözler gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor'u 3 büyüklere karşı 4. büyük yapan Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti. Büyük ve önemli bir isimdi. Adının yaşaması için yönetim ne yapmalı? Genel görüş isminin stada verilmesi yönünde. Sizin düşünceniz nedir?

Ahmet Suat Özyazıcı abim öldü, Allah rahmet eylesin. Ahmet Suat Özyazıcı ile Özkan Sümer, Trabzonspor için tarihlerdir. Bu iki isim, Trabzon için çok şeydir. Size daha enteresan bir şeys öyleyeyim… O zaman 17 yaşındayım, ikinci ligde Ankara Güneşspor'da futbol oynuyorum santrfor olarak. Trabzonspor ile ligin ikinci maçını oynuyoruz...

Karşımda iki isim var oynayan, biri Ahmet Suat, diğeri Özkan Sümer. 3-1 yendik. Biz genç takımız, onlarda çok enteresan isimler var. Şevkiler, Necmiler, Ataylar... Sayabildiğiniz kadar... Şimdi bakın nereye geleceğim, Ahmet Suat ile Özkan Sümer, Trabzonspor için iki tarihtir. İki simge, iki kilometre taşı… Stat yapılıyor, tavşan torbasından Şenol Güneş çıkıyor. Şimdi dönelim geriye, Ahmet Suat, Trabzonspor Teknik Direktörü. Bakın adam neler yapmış…

4 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı şampiyonluğu, 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu. Peki şimdi gelelim yakın tarihe... Trabzonspor en son 38 yıl önce şampiyon olmuş. Neredeyse yarım asır. Peki 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok maçına veya şampiyonluk maçına neyle çıkmış? Özyazıcı'nın kasketiyle. Yani şunu söylemiş, "Şapkamın altındayım". Hayır öyle söylememiş, "Kasketimin altındayım" demiş.

O kasket kim? Efsane. Efsanenin ismi ne, Ahmet Suat Özyazıcı. Bırakın o tesislere başka birisinin isminin verilmesini, o stadın girişine Ahmet Suat Özyazıcı ile Özkan Sümer'in heykelleri dikilmeli ve o stat öyle yaşamalı. Ama maalesef bizde böyle… Gelsenkirchen diye bir şehir var Almanya'da, biz onu Türkiye'de 'Yersenkirşen' yapıyoruz zaman zaman!

Deprem nedeniyle çok dile getirilmedi ama bu ara transferde başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş, çok maliyetli transferler yaptı. İhtiyaçtan mı alıyorlar yoksa yatırım olsun diye mi?

Biz de uzun vade iş yapan olmaz!

Türkiye'de ihtilaller ve depremler olduğu zaman enteresan işler olur. Bu bütün ülkelerde böyledir, kaçınılmazdır. Çünkü o kadar büyük ve karmaşık olaylar var ki kimse net olarak bir şey görmez. Herkes can derdindedir. Bizim kulüplerimiz zaten kötü idare ediliyorlar. İyi idare edilselerdi bu duruma düşmezler, bu kadar borçları olmazdı. Kulüp idareleri iki yönlü olmalı; 1-Kısa vade, 2-Uzun vade.

Ben Türkiye'de uzun vade düşünen kulübün yüzde 5 civarında olduğunu zannediyorum. Hepsi kısa vade. Neden? Aynen 60 yıldır gördüğüm Türkiye'deki belediyeler gibi. Altyapı yaparlarsa kimse görmez. O, uzun vadedir. Tekrar seçilmek için ne yapacaksınız? Kaldırımları değiştirip park ve bahçeleri yapacaksınız, yani görünen işler yapacaksınız. Ondan sonra sel gelecek veya deprem olacak, sizin suratınıza yapıştıracak kafayı.

Türkiye zor günlerden geçiyor. Sürekli kavga eden büyük takımlarımız yardım için tek yürek olmayı başardılar. Bu birliktelik için yorumunuz nedir? Bundan sonrası için onlara vereceğiniz bir mesaj var mı?

Keşke hep zor günlerdeki gibi birlik olabilsek

Zor günlerde biz birbirimize çok yardım ediyoruz. Birbirimize omuz veriyoruz ama iyi günlerimizde çelme takıyoruz, faul yapıyoruz, penaltı yapıyoruz! Aslında ikinciyi yapmasak da hep zormuş gibi birinciyi yapsak şu anda çok farklı yerlerde olurduk. Bunun o kadar çok misali var ki ilerleyen satırlarda onu da göreceğiz. Sorunun ne olacağını bilmediğim halde bu satırları yazıyorum.

Futbolda ligler yakında başlayacak. Bu hafta sonu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin erteleme karşılaşmaları oynanacak. Verilen bu uzun ara, takımlarda olumsuz bir durum oluşturur mu sizce?

Hayata dönüş hiç kolay değil ama mecburuz

Bakınız bu uzun bir ara değil.. Bu tip bir olaydan dolayı mecburi ara verildi. Dünya Kupası'ndan, Avrupa Kupası'ndan dolayı verilmedi ve bu ara bizi çok yaraladı. Ne zaman normale döneriz bilmiyorum ama inşallah çabuk döneriz. Çünkü çok yaralar açtı, insanlarımız öldü, sporcularımız öldü, öldü de öldü... Haliyle biz bu ölümlerin üzerine spor yapacağız. Kolay değil ama mecburuz. Hayat devam ediyor.

Arda Turan iddiaları doğru mu?

Arda Turan ile ilgili, "Doğru mu dedikodu mu? Eğer doğruysa Arda Turan, Türkiye'nin ümitlerinin başına geçecekmiş! Silahla hastane basan, A Milli Takım uçağında gazeteci döven adam, Türkiye'nin ümitlerine güzel yakışır! Hayırlı işler" diye bir tweet attınız. Bu paylaşım çok ses getirdi. Düşüncelerinizi biraz daha açar mısınız?

Son dakika haberi: Erman Toroğlu'ndan Arda Turan'a olay sözler! Volkan Demirel'i örnek gösterdi...

Arda Turan ile ilgili tweet attım. Çünkü artık tweet atmaya başladım. Baktım ki benim adımdan mesajlar atılıyor, bu sefer kendi hesabımı açtım. Çünkü yalan-yanlış öyle şeyler yazdılar ki o zaman ben de araya girdim.

"Uyanıklar ya"

Söylediğim şu; Türkiye'de büyük takımlarda oynarsan, futbolculuğun bitiyor, öyle muazzam insanlar yetiştiriyor ki bu 4 büyük takım, bir anda teknik direktör oluveriyorsun. Kimileri araya birilerini sokuyor büyük büyük, 400 metre yarışının 300 metresinden başlıyorlar. Uyanıklar ya! Kimi de gidiyor ilk 100'den başlıyor.

"Volkan elini taşın altına koydu"

Şimdi size bir misal vereyim, Volkan Demirel... Fenerbahçe'de yıllarca kaleci olarak görev yaptı. Kimlerine antipatik gelir, kimilerine göre sempatik. Ama adam teknik direktörlüğe başladı. x kulübe gitti, y kulübe gitti, en son Hatayspor'a gitti. Oradaki felaketi yaşadı. Yani taşın altına elini koydu.

"Araya abilerini sokmadı"

Araya abilerini ve bazı büyüklerini sokmadı. Soksa belki o da Ümit Milli'den başlardı. Hatta utanmasalar neredeyse A Milli Takım'a geçecekler. Doğrudur, yanlıştır onun sonucunu göreceğiz. Ama şu var; oraya gelecek kişilerin örnek insan olmaları lazım önceden, ahlak sınırında.