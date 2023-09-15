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Spor Erman Toroğlu'ndan Ali Koç iddiası! Yeni görevini açıkladı...
Spor

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç iddiası! Yeni görevini açıkladı...

Yeniakit Publisher
2023-09-15 16:45:00 -
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç iddiası! Yeni görevini açıkladı...

Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığı bırakacağını iddia etti. Toroğlu, Koç'un Koç Holding'in başına geçeceğini söyledi.

Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığı bırakacağını iddia etti. Toroğlu, Koç'un Koç Holding'in başına geçeceğini söyledi.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, son açıklamalarında Ali Koç hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

SkySpor kanalındaki 'Ne Diyorsun Hocam?' programında birçok konuya değinen Toroğlu, Ali Koç'un başkanlığı bırakacağı iddiasını dile getirdi.

TFF kurulurken dört büyüklerden birer tane temsilci alıyorlar. Eğer Galatasaray'ın Fenerbahçe ile ya da Ankaragücü ile oynadığı bir maçta bu olay yaşansa yadırgarım ama Avrupa maçında olduğu için normal karşılıyorum, Yusuf Günay zaten Galatasaraylı bunu herkes biliyor, kulübün eski yöneticisi.

Galatasaray'la ilgili TFF'ye bir iş gelirse ve eğer Günay Galatasaray'a omuz verip, kulübü kayırırsa o olmaz. Sadece Yusuf Günay değil Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı da Avrupa'da kendi takımına destek verme anlamında aynı işi yapar.
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Bunu eskiden Fatih Terim de yapıyordu şimdi Erden Timur yapıyor bıktık artık. Ya konuşun ya ebediyen susun. Ben TFF'nin yerinde olsam Erden Timur'u çağırır ne konuşacaksan gel konuş varsa elinde belge çıkar göster derim.

Ali Koç bırakacak

Aldığım duyuma göre Ali Koç sezon sonunda başkanlığı bırakacak. Yüzde 90 bırakıyor. Ali Koç'tan sonra başkan kim olur bilmiyorum, Aziz Yıldırım'ın olacağını zannetmiyorum ama ekibinden birileri olabilir. Ali Koç'un kardeşi Ömer Koç'un işlerden dolayı çok bunaldığını duydum, işlerin başına Ali Koç gelecekmiş. Sanki hareketleri Ali Koç şampiyon da olsa gidecekmiş gibi.

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