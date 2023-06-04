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Spor Erman Toroğlu'dan Arda Güler'e sert sözler
Spor

Erman Toroğlu'dan Arda Güler'e sert sözler

Yeniakit Publisher
2023-06-04 21:42:00 -
Erman Toroğlu'dan Arda Güler'e sert sözler

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Galatasaray maçı performansından dolayı eleştirdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya geldi.

Derbinin ilk yarısını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Arda Güler için flaş bir eleştiride bulundu.

Toroğlu, "Bugün Arda'da şunu gördüm. Alığın topu oradan vur, bilmem ne yapma, araya top atma... Ki sen atan bir adamsın. Sen onları yap. Biraz 'Ben yapayım, ben çıkayım' havasında. Erken öten horozun kelleyi koparırlar." ifadelerine yer verdi.

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