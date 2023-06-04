Erman Toroğlu'dan Arda Güler'e sert sözler

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya geldi.

Derbinin ilk yarısını yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Arda Güler için flaş bir eleştiride bulundu.

Toroğlu, "Bugün Arda'da şunu gördüm. Alığın topu oradan vur, bilmem ne yapma, araya top atma... Ki sen atan bir adamsın. Sen onları yap. Biraz 'Ben yapayım, ben çıkayım' havasında. Erken öten horozun kelleyi koparırlar." ifadelerine yer verdi.