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Spor Erman Toroğlu: Türk hakemliğinde FETÖ gibi bir yapılanma var
Spor

Erman Toroğlu: Türk hakemliğinde FETÖ gibi bir yapılanma var

Fenerbahçe-Başakşehir maçında gündeme oturan hakem Bahattin Şimşek'le ilgili yapılan tartışmalarla ilgili konuşan Erman Toroğlu, hakemliğin içinde FETÖ yapılanması gibi bir grubun olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 22:32:00 - 2020-12-25 01:42:57

Ünlü yorumcu eski hakem Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan Artı Futbol programında yaptığı açıklamada, Türkiye'de hakemliğin içinde terör örgütü Fetullah Gülen grubu gibi bir yapılanmanın olduğunu söyledi.

Hakem Bahattin Şimşek tartışmaları sürüyor

Fenerbahçe-Başakşehir maçında Türkiye’nin gündemine oturan hakem Bahattin Şimşek tartışmaları devam ediyor.

Twitter gündemine de yerleşen hakem Bahattin Şimşek hakkında çeşitli iddialar konuşuldu. TFF gözlemcisi babanın oğlu olan ve işletme mezunu Şimşek’in hakemlik mesleğine ilk olarak 2006 yılında adım attığı biliniyor.

Erman Toroğlu: Hakemlik camiası kanser

Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesinin değerlendirildiği Artı Futbol ekranlarında Erman Toroğlu’da bomba iddialarda bulundu.

Hakemlik camiasının kanser olduğunu söyleyen Toroğlu, "Bu kanseri kesip atmamız lazım ama bu kolay bir iş değil." dedi.

"Hakemliğin içinde FETÖ gibi bir grup var"

Hakemlik camiasında yapılanma olduğunu söyleyen ve bunu FETÖ yapılanmasına benzeten Toroğlu şu şekilde konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti içine Fetullah Gülen nasıl yerleşmiş ise hakemliğin içinde de Fetullah Gülen grubu gibi gruplar var. Biraz tuhaf olacak belki ama gerçek. Ben hakemliğe 1982-1983 senesinde girdiğimde bu hakemlik belli grupların içindeydi. O zaman subay, astsubay grubu arkadaşlar vardı. Bunlar önce hakem oluyorlardı sonra FIFA oluyorlardı. Sonra da yönetime geliyorlardı. Hala onların artıkları var. Babadan oğla hakemler var. Dün akşamki hakem de babadan oğla.

Bu bir mafya işi yani bir örgüt işi. Türkiye’de hakemliğin içinde 40 yıldır bir örgüt var. Benim hakemliğe girme sebebim bu örgüt."

 

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Yorumlar

hakan demir

tfffff ve mhkkkk deki fetöcülere dokunulmadı ki onlar hala görevlerinin başında. 
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Yani

Sadece orada mı? Bu yapılanmalar her yerde var.
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