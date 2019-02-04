Erman Toroğlu: 6 gol atan Beşiktaş'ı beğenmiyorum, 3 gol atan Başakşehir'i beğeniyorum

Erman Toroğlu, Beşiktaş Antalyaspor maçını bugünkü Sabah gazetesindeki köşe yazısında ele aldı.

''Ben 6 gol atan Beşiktaş'ı beğenmiyorum''

"Daha olmadan saçlarını saçma sapan boyatan bir futbolcu var. Güven Yalçın diye... Vida'ya sarı kart gösteren Bülent Yıldırım'a bir şeyler söylüyor, bir de alkışlıyor. Siyah-beyazlılar, defansı da iyi yapamıyor hücumu da... Aslında Ljajic ve Dorukhan iyi kumaş... Belli ki Kagawa da iyi kumaş... Ama düşünün ben 6 gol atan Beşiktaş'ı beğenmiyorum, 3 gol atan Başakşehir'i beğeniyorum.

Neden? Dün geceki maç kopuk kopuk oynandı.

Beşiktaş girdiği pozisyonları gol yaptı, Antalyasporlular ise yakaladıklarını atamadı. Ama bir daha söylüyorum, dün akşamki Beşiktaş'ın aldığı skora bakarsanız önümüzdeki maçlarda sükut-u hayale uğrarsınız. Şu gözüküyor ki ligimiz alttakiler ve üsttekiler diye ikiye bölünecek. Ama Başakşehir böyle giderse de alttakiler üsttekiler de olmayacak. Birkaç maça Bülent Yıldırım'ı verirseniz belki bir şeyler yapabilir. Bunu anlayan anlar. Anlamayan bakar! Kusura bakmayın!"