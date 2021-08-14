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Erling Haaland 2 golle sezona başladı
Spor Erling Haaland 2 golle sezona başladı
Spor

Erling Haaland 2 golle sezona başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2'lik skorla yenmeyi başardı. Yıldız futbolcu Erling Haaland, maçta 2 gol attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 23:43:00 -
Erling Haaland 2 golle sezona başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard, 34 ve 70. dakikalarda Erling Haaland ve 58. dakikada Giovanni Reyna attı.

Konuk takımın golleri ise 27. dakikada Felix Passiack (kendi kalesine) ve 86. dakikada Jens Hauge'den geldi.

Borussia Dortmund kariyerinde tüm kulvarlarda 60 maçta 60 gollük performans sergileyen Norveçli yıldız Haaland, yeni sezona da iki golle başladı.

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