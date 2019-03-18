Erkunt, çiftçiye traktör kredisi desteği sunuyor

İSTANBUL (AA) - Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, "Erkunt Finans ile düşük faiz oranlı, yılda tek ödeme ve 5 yıl vadeli traktör kredisi kullanarak istedikleri Erkunt modeline sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Armağan, gerek iklim şartları gerek ekonomik şartlar bu yıl çiftçiyi çok zorladığını belirtti.

Armağan, şunları kaydetti:



"Hortumun mahvettiği ürünler, ekilemeyen tarlalar, girdi fiyatlarındaki tutulamayan artış, ithalata açılan tarımsal ürünler derken çiftçinin geliri azaldıkça tarımdan kopmalar başladı. Oysa Türkiye bir tarım ülkesi, bu gerçeği unutamayız, unutmamalıyız ve unutturmamalıyız. Bu sebeple yepyeni bir çalışma ile bugüne kadar istediği traktörü tasarlayarak destek olduğumuz değerli çiftçimize bu kez de yeni finans kaynağı yaratarak destek olmayı aklımıza koyduk ve Erkunt Finans'ı hayata geçirdik. Erkunt'un hikayesinin en çarpıcı noktası, kurulduğu günden beri çiftçiyi dinlemesidir. Müşterisinin isteğini dinlemeyen üretici, müşterisine göre ürün tasarlayamaz.

Bizim traktörlerimizi, tabir yerinde olursa, çiftçimiz tasarladı. İsteğinin yerine geldiğini ve ihtiyacına göre traktör üretildiğini gören çiftçi de markaya sahip çıktı. Biz de çiftçimize sahip çıktık tabii ve ihtiyaçları olan tüm modelleri zaman içinde ürün gamımıza dahil ettik. Şimdi de her zaman yanımızda olan çiftçilerimize yeni bir hizmet sunuyoruz. Tüm çiftçilerimiz, Erkunt Finans ile düşük faiz oranlı, yılda tek ödeme ve 5 yıl vadeli traktör kredisi kullanarak istedikleri Erkunt modeline sahip olacak. Erkunt Finans ilk müşterilerini Konya Fuarı'nda ağırlayacak. Biz bir aileyiz, iyi günde de kötü günde de beraberiz. Tüm çiftçi dostlarımızı Konya Fuarına bekliyoruz, Erkunt Finans imkanları ile seçecekleri yepyeni bir Erkunt traktöre sahip olmaları artık çok kolay."