Muharrem İnce'nin önderliğinde kurulan Memleket Hareketi'nin Kurucu Kurul'unda yer alan Erkin Şahinöz, Muharrem İnce’nin ekibinden istifa ettiğini duyurdu. Şahinöz, "Kurucu Kurulu’nda olduğum Memleket Hareketi'nden ayrıldım. Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. “Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım.” Harekete Başarılar..." açıklamasını yaptı. Peki Erkin Şahinöz kimdir, nerelidir?

Erkin Şahinöz kimdir?

İstanbul doğumlu olana Erkin Şahinöz, lians eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği’nde tamamladı. ABD’de University of Nebraska’da burslu olarak önce MBA yaptı daha sonra aynı üniversitede ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Profesyonel çalışma hayatına 1999’de Araştırma Asistanı olarak başladı, 2000-2002 yılları arasında ABD’nin ulusal danışmanlık şirketi Business Development Center’da bankalardan reel sektöre çok farklı sektör ve işkollarındaki şirketlere danışmanlık yaptı. 2002’de ABD Merkez Bankası (FED) tarafından ekonomist olarak transfer edildi.

Opsiyonları kullanarak geliştirdiği, merkez bankalarının faiz değişikliklerini tahmin eden finansal model ile terfi almış ve FED’e Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörü olarak atandı. 2007’de Türkiye’ye döndü ve Yurtiçi Kargo’yu da bünyesinde barındıran Arıkanlı Holding’te Strateji Koordinatörlüğü ve İş Geliştirme bölümünü kurdu. 2009’da Avusturya’nın en büyük bankası Erste Bank’ın Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Türkiye operasyonlarını sıfırdan kurarak Türkiye’de yatırımı olan yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılara brokerage/yatırım bankacılığı hizmeti verdi. Birçok firmanın kurumsal finansman, halka arz süreçlerini yönetti, Borsa İstanbul’a turbo sertifika isimli yeni bir finansal ürün getirdi. Şahinöz, Dünya ve Sabah Gazetesi başta olmak üzere birçok ulusal dergi ve gazetede köşe yazarlığı, ayrıca NTV, CNN Türk, TRT Haber, TGRT gibi TV kanallarında düzenli olarak ekonomi ve piyasa yorumculuğu yaptı. Başta İstanbul Sanayi Odası (İSO) olmak üzere birçok kurumun da Strateji/ İş Geliştirme ve Ekonomi Danışmanı olarak çalıştı.