Erkin Koray yaşamını yitirdi
Türk rock müziği ile tanınan Erkin Koray hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti.
Türk rock müziği denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Erkin Koray, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Erkin Koray kaldırıldığı hastanede vefat etti
Anadolu rock müziğinin nadide sanatçıları arasında yer alan ve uzun zamandır Kanada'da yaşamını sürdüren Erkin Koray Akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.