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Medya Erkin Koray yaşamını yitirdi
Medya

Erkin Koray yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-07 21:45:00 -
Erkin Koray yaşamını yitirdi

Türk rock müziği ile tanınan Erkin Koray hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti.

Türk rock müziği denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Erkin Koray, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erkin Koray kaldırıldığı hastanede vefat etti

Anadolu rock müziğinin nadide sanatçıları arasında yer alan ve uzun zamandır Kanada'da yaşamını sürdüren Erkin Koray Akciğer rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yorumlar

Talib Agbi

Allah Rahmet eylesin bir Sanat Yildizi daha kaydi. En sevdigim sarkisi "Estrabim"

Vatandaş

İnna lillah İnna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin. Kabri cennet olsun inşallah.
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