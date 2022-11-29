Erken yaşta saç beyazlamasının önüne bu yöntemle geçin! Günde 100-150 telden fazla dökülüyorsa dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Doktor Nihan Yüksel Çanakçı günlük 100-150 tel saç dökülmesinin normal olduğunu, fazlası varsa doktora danışmak gerektiğini söyledi. Dökülmelere karşı parabensiz, sülfatsız şampuan öneren Dr. Çanakçı, kadınlarda daha sık ‘çam ağacı tipi’ dökülme görüldüğünü belirtti.

Günde 100 ila 150 telojen saç dökülmesinin normal olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Doktor Nihan Yüksel Çanakçı “Yaygın dökülmenin en yaygın türü, büyüme fazdaki saç foliküllerinin erkenden istirahat faza geçtiği ve 2 ila 3 ay sonra telojen fazın sonunda saç dökülmesinde gözle görülür bir artışa neden olan telogen effluvium'dur” dedi.

Saç dökülmelerinin kıl kökünde kalıcı hasar dokusu bırakan ve bırakmayan olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade eden Dr. Çanakçı “Kalıcı hasar bırakanlar genellikle inflamatuvar süreçler nedeniyle olur. Lupus, liken planus gibi hastalıklar, şiddetli kistik sivilceler gibi durumlar saçlı deride ve kıl kökünde hasar yaparak bir daha saç çıkmasını engelleyecek şekilde bir saç dökülmesine neden olur. Kıl kökünde kalıcı hasar yapmayan, fazlarda bozulmalar nedeniyle oluşan saç dökülmelerini ise daha sık görürüz. Bu tür dökülmelerde genetik durumlar veya vücudun genelini ilgilendiren bir durumdan kıl köklerinin de etkilendiğini görüyoruz” diye konuştu.

“MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLER VE STRES DE SAÇ DÖKÜLMESİNE YOL AÇABİLİR”

Saç dökülmesinin genetik faktörler nedeniyle olabildiğini ve buna “erkek tipi saç dökülmesi” denildiğine değinen Dr. Çanakçı genetik sebep göstermeyen yaygın saç dökülmelerinin sebeplerini “mevsimsel değişiklikler, stres, gebelik, travma, kronik hastalıklar, ateşli hastalıklar, ameliyat gibi vücutta stres oluşturan uygulamalar, besinsel eksiklikler örneğin ağır diyetler, vitamin eksiklikleri, kansızlık, tiroid fonksiyon bozuklukları tiroid bezinin hem az çalışması hem çok çalışması, diğer hormonal bozukluklar, karaciğer veya böbrek yetersizliği, bağırsak hastalıkları ile çeşitli ilaç tedavileri” olarak sıraladı.

“GÜNDE 100-150 TELDEN FAZLASINA DİKKAT”

Dr. Çanakçı, “Genetik yatkınlık nedeniyle oluşan erkek tipi saç dökülmesinde her iki şakak çizgisinde açılma, alın çizgisinde geriye doğru çekilme, zamanla saçın arka tepesinde seyrelme ve genel kelleşme görülebilir. Kadınlarda ise daha çok tam tepe bölgesinde merkezden yanlara doğru çam ağacı gibi seyrelme görülür” dedi. Günde 100-150 telden fazla saç dökülmesi ile muayene sırasında 25-50 saç telinin sıkıştırılmasıyla yapılan saç çekme testinde 10-15 saç teli gelmesinin dikkate değer bir saç dökülmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Saç dökülmesi tedavisinin öncelikle dökülme tipine ve kişiye göre belirlendiğini belirten Dr. Çanakçı “Eğer tiroid veya kansızlık gibi bir durum varsa, öncelikle bu hastalıklar tedavi edilmeli. Sonra ana tedavimiz minoksidil içerikli spreylerdir. Bu uzun süre kullanım gerektirir. Etkisini zaten 3-4 ay sonra görmeye başlıyoruz en az 1 sene düzenli kullanım öneriyoruz” dedi.

“PRP, MEZOTERAPİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ SEÇENEKLERİ VAR”

PRP, mezoterapi, kök hücre gibi yöntemlerin her tip saç dökülmesinde uygulandığını dile getiren Dr. Çanakçı, “PRP’de de mezoterapide de etki görebilmek için 2-3 hafta aralıklarla minimum 3-4 seans uygulama öneriyoruz. Kök hücre uygulamasında ise ensede saçlı deriden aldığımız küçük parçaları özel bir cihaz ile küçük partiküllere ayırarak çoğaltıyoruz, bir sıvı elde ediyoruz ve bunu dökülen bölgelere enjekte ediyoruz. Bu işlem tek seans uygulanıyor. Etkisini ortalama 3 ay sonra daha net görüyoruz. Dökülme şiddetine göre ihtiyaca göre yine mezoterapi-PRP seansları sonrasında ekleyebiliyoruz” diye konuştu.

“SAÇLARI DA GÜNEŞTEN KORUMAK GEREKİR”

Saçların, tozlu, kirli, havasız ortamda çalışma kepeklenme, hızlı yağlanma gibi durumlardan etkilendiğine değinen Dr. Çanakçı bu durumlarda parabensiz, sülfatsız şampuanlarla günlük yıkama, kepeklenme-yağlanma karşıtı şampuanları tavsiye etti. Özellikle yaz aylarında güneşin saç yapısında yoğun bulunan keratine zararlı etkisine dikkat çeken Dr. Çanakçı “Güneşten şapka ile korunmak ve güneş koruyucu saç spreylerinden kullanmak yararlı olabilir. Saçı besleyici nitelikteki yağlardan duş öncesi/sonrası uygulanabilir. Haftada 1 veya 2 keratin bakım yapılabilir. Bunlarla beraber fazla ısıl işlem uygulamamak, ev tipi fön/maşa cihazları çok kullanmamak gerekir” dedi.

Peki Erken yaşta saç beyazlaması neden olur? Erken yaşta saç beyazlamasının önüne nasıl geçilir, doğal yöntemleri sizler için araştırdık!

B12 vitamini eksikliği, tiroit fonksiyonlarında sorun olması, sağlıklı gıdalar yerine daha fazla abur cubur tüketmek, sürekli stres ve endişe yaşamak, genetik olarak yatkın olmak ve kimyasal saç ürünleri ve zararlı boyalar kullanmak erken yaşta saç beyazlamasına yol açan sebepler arasında gösteriliyor.

Kilerdeki veya mutfağınızdaki en alt çekmece bizim kültürümüzde soğan içindir. O çekmeceyi açın ve bir tane alın. Hadi tarifimize başlayalım.

Malzemeler

Soğan

Limon

Hazırlanışı

Soğanı güzelce temizleyin ve ardından rendeleyin. Bir tülbent yardımıyla suyunu süzün ve limonların suyunu sıkın. Sonrasında sıktığınız limonlar ile kafa derinizi güzelce ovun ve ardından soğan suyunu kafanıza uygulayarak 5 dakika boyunca masaj yapın. 30 dakika sonra yıkayın.

Bu yöntem sayesinde kısa süre içinde beyazlarınızdan kurtulacak ve daha hızlı uzayan, sağlıklı bir saça sahip olacaksınız.

Kadınlarda saç beyazlaması kaç yaşında başlar?

Saç beyazlaması beyaz ırkta 30'lu yaşların ortalarından itibaren başlarken, Asya ırkında 30'lu yaşların geç döneminde, Afrika ırkında ise 40'lı yaşlarda başlar. 50'li yaşlarda ise kişilerin hemen hemen %50'sinin saçlarında belirgin beyazlama başlamıştır.

12 yaşındaki çocuğun saçı neden beyazlar?

12 yaşında saç beyazlaması: Saçlar en çok kalıtsal nedenlerle beyazlar. Anne ve babanızın saçları erken yaşda beyazladıysa, sizin saçlarınızda erken yaşlarda beyazlayabilir. Yetersiz beslenme vitamin eksikliğine neden olup saçların beyazlaşmasına neden olur. E, B12, B5, B6, biotin, çinko ve demir eksikliği saçların beyazlaşmasına neden olur.

20 yaşında saç beyazlaması

Genç yaşta saçların ani şekilde beyazlamasının tıbbi açıdan değerlendirilmesinde fayda vardır. Eğer altta yatan bir sebep bulunamadıysa, özellikle 20'li yaşlarda gerçekleşen saç beyazlaması çoğunlukla stres, kalıtım, sigara ve yetersiz beslenme sebebiyle olur.

Her gün saç yıkamak

saç yıkama sıklığı kişiden kişiye değişir. Saçlarınızı her gün yıkamak saç derinizin dengesini bozar kuruluk ve çabuk yağlanma şikayetlerini beraberinde getirir. Şampuandaki kimyasalların fazla miktarlarda ve sık kullanılması saç derisinde yağ dengesinin bozulmasına ve saç uçlarında kuruluğa sebep olur. İnce telli ve her gün yağlanan bir saça sahipseniz, sağlıklı saçlara sahipsiniz demektir. vücut, saç için gerekli yağı çok hızlı üretebiliyor demektir.

Ortalama saç beyazlama yaşı: Saç beyazlaması beyaz ırkta 30'lu yaşların ortalarından itibaren başlarken, Asya ırkında 30'lu yaşların geç döneminde, Afrika ırkında ise 40'lı yaşlarda başlar. 50'li yaşlarda ise kişilerin hemen hemen %50'sinin saçlarında belirgin beyazlama başlamıştır.

Erken yaşta saç beyazlamasına ne iyi gelir?

Erken Yaşta Saç Beyazlamasını Önlemenin Yolları

Saç Boyalarından Uzak Durun

Badem Yağı Sürülebilir.

Sıkıntı ve Stresten Uzak Durun.

Proteine Önem Verin.

A, C ve E Vitaminlerine Dikkat.

Spor Yapın. ...

Kendi Saçlarınızın Yağı da Faydalı

Horoz İbiği Çiçeği.