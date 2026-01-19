Erken teşhis hayat kurtarıyor! Rahim ağzı kanserini durdurmak sizin elinizde!

Ocak ayı, rahim ağzı kanserine karşı farkındalığın artırılması ve koruyucu sağlık uygulamalarının hatırlatılması açısından önemli bir dönem olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, rahim ağzı kanserinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, özellikle çocukluk çağında yapılan HPV aşısı ve düzenli taramaların hastalığa karşı en etkili koruma yöntemleri arasında yer aldığını vurguluyor.

Güven Hastanesi Erişkin Aşı Polikliniği’nden Uzm. Dr. İrem Altunoluk, "HPV aşısı ve düzenli smear testi ile HPV taramaları birlikte uygulandığında rahim ağzı kanserini büyük ölçüde önlemek mümkündür" dedi.

Güven Hastanesi Erişkin Aşı Polikliniği’nden Uzm. Dr. İrem Altunoluk, rahim ağzı kanserinin en sık nedeninin Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonu olduğunu belirterek, "HPV, cinsel yolla bulaşan ve yaşam boyunca kadınların ve erkeklerin büyük bir kısmının karşılaşabildiği son derece yaygın bir virüstür. Çoğu zaman bağışıklık sistemi virüsü temizler; ancak bazı yüksek riskli HPV tipleri yıllar içinde rahim ağzı kanserine yol açabilir" diye konuştu.

"Özellikle HPV 16 ve 18, rahim ağzı kanseri vakalarının büyük bir kısmında etkilidir"

Rahim ağzı kanserlerinin önemli bir bölümünden HPV’nin yüksek riskli tiplerinin sorumlu olduğunu ifade eden Altunoluk, "Özellikle HPV 16 ve 18, rahim ağzı kanseri vakalarının büyük bir kısmında etkilidir. Bu nedenle bu tiplere karşı koruma sağlayan HPV aşısı, kanserden korunmada çok güçlü bir araçtır" diye konuştu.

Aşı için en etkili dönem 9-14 yaş arası

HPV aşısının ideal olarak cinsel aktivite başlamadan önce yapılması gerektiğini vurgulayan Altunoluk, "9-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarında bağışıklık yanıtı daha güçlüdür ve bu yaş grubunda genellikle 2 doz aşı yeterlidir. Ancak bu, daha ileri yaşlarda aşının yapılamayacağı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

15 yaş sonrasında da HPV aşısı uygulanabiliyor

15 yaş ve sonrasında da HPV aşısının güvenle uygulanabildiğini belirten Altunoluk, "Cinsel olarak aktif olmak ya da daha önce HPV ile karşılaşmış olmak, aşının yapılmasına engel değildir. Aşı, henüz karşılaşılmamış HPV tiplerine karşı da koruma sağlar. Bu yaş grubunda aşı genellikle 3 doz şeklinde uygulanır" dedi.

Erkeklerin aşılanması toplum sağlığı için kritik

HPV aşısının yalnızca rahim ağzı kanserine karşı değil; vajina, vulva, anüs, penis ve boğaz kanserleri ile genital siğillere karşı da koruma sağladığını vurgulayan Altunoluk, "Bu nedenle erkeklerin aşılanması hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

"HPV taramaları birlikte rahim ağzı kanserini büyük ölçüde önlemek mümkündür"

HPV aşısı yapılmış olsa bile düzenli taramaların ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Altunoluk, "HPV aşısı ve düzenli smear testi ile HPV taramaları birlikte uygulandığında rahim ağzı kanserini büyük ölçüde önlemek mümkündür. Ocak ayı, bu konuda farkındalık kazanmak ve geç kalmadan önlem almak için önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı.