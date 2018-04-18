Erken seçim tarihiyle YKS sınavı aynı güne denk geldi! YÖK'den sınav tarihine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dün AKP'ye sunduğu erken seçim teklifi sonrası bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından resmi sonuç açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'nin erken seçim teklifini kabul ederek 24 Haziran 2018 'de seçimin yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklaması ile ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan YKS sınavı ile aynı güne denkti. YÖK tarafından yapılan son dakika açıklamasında "YKS tarihi ile ilgili açıklama yapacağız" dedi.

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimi şu şekildeydi;

Lise eğitiminden sonra üniversite eğitimi görecek olan öğrenciler, ÖSYM tarafından bu yıl ilke kez uygulanacak olan YKS'nin tarihi ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sınav takviminde bulunuyor.



Buna göre YKS, 23-24 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TYT sınavı 23 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak sınav süresi 135 dakika olacak.

AYT sınavı 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak sınav süresi 180 dakika olacak.

YDT sınavı ise 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek ve sınav saat 15:45'te başlayacak sınav süresi 120 dakika olacak.

Sınav girecek adaylar, sınavın sabah oturumunda saat 10:00'dan sonra ve öğlen gerçekleştirilecek sınav oturumunda ise saat 15:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.