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Erken seçim önerisi kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:02
Erken seçim önerisi kabul edildi!

Erken seçimi görüşecek komisyon bu akşam toplanıyor. Seçim teklifi yarın Genel Kurul'a gelecek.

Erken seçim tarihinin belli olmasının ardından süreç hızlandı.

Önerinin kabul edilmesiyle erken seçimi görüşecek komisyon bu akşam toplanacak.

SEÇİM TEKLİFİ YARIN MECLİS'TE

Seçim teklifi ise yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:02
  1. erken seçim
  2. 24 Haziran
  3. tbmm

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